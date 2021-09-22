البرلمان الليبي يذهل الجميع بحجب الثقة عن الحكومة

العالم - ليبيا

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق:"تم التصويت علی سحب الثقة من الحکومة بـ83 صوتاً من أصوات السادة أعضاء مجلس النواب الحاضرين فعلياً وبالتالي تستمر الحکومة بعد سحب الثقة في تصريف الاعمال وتسيير الاعمال اليومية وبذلک اغلقت الجلسة".

ورافق الجدل عملية التصويت وارتفعت أصوات تتحدث عن أخطاء وتزوير وهذا ما أشار اليه النواب المعترضون علی سحب الثقة ورأوا ان ما حدث لايعبر عن ارادة مجلس النواب بل سيقود البلاد الی أزمة دستورية.

بدوره ردّ المجلس الأعلى للدولة على قرار "حجب الثقة" سريعاً، معلناً رفضه إجراءات البرلمان، ومشيرا الى اعتبارها "باطلة" وكذلك كلّ ما يترتب عليها، لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. بما يعني ان أزمة دستورية ستعصف في الداخل الليبي علی خلفية الموقفين المتناقضين.

وخاطب الدبيبة أنصاره في طرابلس، متهما بعض أعضاء البرلمان بالعرقلة وبجلب الشر والدمار للبلاد. وقال إن الشرعية للشعب الذي يختار من يمثله في الانتخابات.

وستصبح حكومة الدبيبة، حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، المقررة في الرابع والعشرين كانون الاول/ ديسمبر المقبل.