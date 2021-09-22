التأكيد على أهمية اجتماعات أستانا.. تفاصيل لقاء المقداد بنظيره الكازاخي في نيويورك

العالم-سوريا

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مختار تيلبيردي آفاق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث أشار الوزيران إلى حجم الروابط التاريخية بين البلدين،

وعبر الوزير المقداد، بحسب "سانا"، عن تقدير سوريا لاستضافة كازاخستان الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ولا سيما في مجال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وفي محاربة الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أهمية مشاركة كازاخستان في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا بما يخدم مصلحة البلدين بينما أكد الوزير الكازاخي استعداد بلاده للاستمرار في استضافة الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا معبراً عن اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثقافية التي تعكس الروابط التاريخية بين البلدين.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية بشار الجعفري ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ومدير إدارة المكتب الخاص عبد الله حلاق وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.