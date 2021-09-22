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شاهد.. مواقع التواصل تقاطع أحذية 'بوما' والسبب..

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت عبر منصّات التواصل الاجتماعي منذ أيام حملة واسعة تُطالب بمُقاطعة مُنتجات شركة بوما المُختصّة بإنتاج الأحذية والملابس الرياضيّة، على خلفيّة رعايتها لاتحاد الكرة "الإسرائيلي"، وذلك على وسم "هاشتاج" قاطعوا بوما.

العالم - هاشتاغ

وغرد "ادهم ابوسلمية":"عشرات النشطاء حول العالم يشاركون في حملة واسعة لمقاطعة شركة #بوما للملابس الرياضية للضغط عليها لوقف رعايتها لاتحاد كرة القدم "الإسرائيلي" ودعمها لـ"دولة الفصل العنصري".

وكتب "محمد جاسر":"المعروف عن الشركات العالمية تساهم في بناء الأمم والوقوف مع الشعوب الفقيرة وخاصة شعوب الدول النامية، لكن تتفاجأ شركة مثل #بوما تدعم دولة احتلت أرض، وقتلت ناس أبرياء ومستمرة في أعمالها الهمجية".

وجاء في تغريدة لحركة مقاطعة "اسرائيل":""بوما" مرتبكة بسبب تنامي الحملة العالمية. لنكثّف الضغط عليها!".

وغردت سندس:"شركة بوما بترعى إتحاد كرة القدم الاسرائيلي الي بضم أندية اسرائيلية صهيونية بتدعم إقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتدعم اضطهاد الشعب الفلسطيني وتعذيبه! مقاطعة شركة بوما واجب وطني علينا جميعاً ".

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