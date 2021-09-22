شاهد.. مواقع التواصل تقاطع أحذية 'بوما' والسبب..

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وغرد "ادهم ابوسلمية":"عشرات النشطاء حول العالم يشاركون في حملة واسعة لمقاطعة شركة #بوما للملابس الرياضية للضغط عليها لوقف رعايتها لاتحاد كرة القدم "الإسرائيلي" ودعمها لـ"دولة الفصل العنصري".

وكتب "محمد جاسر":"المعروف عن الشركات العالمية تساهم في بناء الأمم والوقوف مع الشعوب الفقيرة وخاصة شعوب الدول النامية، لكن تتفاجأ شركة مثل #بوما تدعم دولة احتلت أرض، وقتلت ناس أبرياء ومستمرة في أعمالها الهمجية".

وجاء في تغريدة لحركة مقاطعة "اسرائيل":""بوما" مرتبكة بسبب تنامي الحملة العالمية. لنكثّف الضغط عليها!".

وغردت سندس:"شركة بوما بترعى إتحاد كرة القدم الاسرائيلي الي بضم أندية اسرائيلية صهيونية بتدعم إقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتدعم اضطهاد الشعب الفلسطيني وتعذيبه! مقاطعة شركة بوما واجب وطني علينا جميعاً ".