امريكا تعين إيثان غولدريتش مبعوثا جديدا إلى سوريا

العالم - سوريا

وشغل غولدريتش منصب مستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة للعمليات الخاصة المشتركة منذ (آب/أغسطس 2018، وحتى (حزيران/ يونيو 2021)، كما تولى سابقاً منصب مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية الأميركية.

وقبل ذلك عمل مدة عام قائماً بأعمال معاون نائب وزير الخارجية المسؤول عن سورية ولبنان والأردن، كما عمل أيضاً نائباً لرئيس البعثة الأميركية في أبو ظبي.

ويرى محللون سياسيون، أنّ هذا التعيين يمزج بين شخص ينتمي لوزارة الخارجية وعمل سابقاً مع وزارة الدفاع وله علاقات مميزة فيها، وهو أقوى ممن سبقه، حيث إنّ الملف السوري بالإدارة الأميركية هو ملف سياسي يتبع للخارجية، وعسكري يدار من البنتاغون، وأمني يدار من وكالة المخابرات المركزية CIA، وقانوني بخصوص المختطفين الأميركيين وقضايا الإرهاب يتابع من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.