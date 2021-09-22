الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

امريكا تعين إيثان غولدريتش مبعوثا جديدا إلى سوريا

امريكا تعين إيثان غولدريتش مبعوثا جديدا إلى سوريا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قراراً بتعيين إيثان غولدريتش، بمنصب معاون نائب وزير الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وسورية، خلفاً لإيمي كترونا التي تَشغل هذا المنصب منذ 18 شباط/فبراير الماضي.

العالم - سوريا

وشغل غولدريتش منصب مستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة للعمليات الخاصة المشتركة منذ (آب/أغسطس 2018، وحتى (حزيران/ يونيو 2021)، كما تولى سابقاً منصب مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية الأميركية.

وقبل ذلك عمل مدة عام قائماً بأعمال معاون نائب وزير الخارجية المسؤول عن سورية ولبنان والأردن، كما عمل أيضاً نائباً لرئيس البعثة الأميركية في أبو ظبي.

ويرى محللون سياسيون، أنّ هذا التعيين يمزج بين شخص ينتمي لوزارة الخارجية وعمل سابقاً مع وزارة الدفاع وله علاقات مميزة فيها، وهو أقوى ممن سبقه، حيث إنّ الملف السوري بالإدارة الأميركية هو ملف سياسي يتبع للخارجية، وعسكري يدار من البنتاغون، وأمني يدار من وكالة المخابرات المركزية CIA، وقانوني بخصوص المختطفين الأميركيين وقضايا الإرهاب يتابع من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

روابط ذات صلة

وسط أجواء تفاؤلية.. بيدرسون يغادر دمشق اليوم إلى بيروت

بن حبتور: المبعوث الأممي الجديد معني بتجاوز قرارات مجلس الأمن الخاطئة

جولة المبعوث الأمريكي لأفغانستان تشمل 3 دول

المبعوث الأمريكي يحمل غني مسؤولية فشل صفقتهم مع "طالبان"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميدتي: السياسيون سبب الانقلابات في السودان

باريس: ماكرون يأمل من بايدن توضيحا بشأن "أزمة الغواصات"

جدة عمرها 100 عام تدخل سجل "غينيس" في رفع الأثقال

تحذير من استخدام غلاية الماء الكهربائية لفترة طويلة

وصول سفينة بحرية أميركية إلى لبنان

استقالة جماعية لأساتذة جامعة كابول احتجاجاً على تعيين طالبان رئيسا لها