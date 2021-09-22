شاهد.. عبد اللهيان: لن نقبل بالسلوك غير البناء لامريكا

العالم - ايران

إيران لن تضيع الوقت ولن تقبل بالسلوك غير البناء للولايات المتحدة ولن تعطل البلد بالوعود الجوفاء، سياسة كانت قد حددتها طهران وذكرت بها واشنطن والدول الاعضاء في الاتفاق النووي وذلك خلال لقاءات وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان الثنائية بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



عبد اللهيان وفي سياق تأكيده بأن طهران تراجع بجدية سجل المفاوضات وستستأنفها وهي تسعى لتحقيق نتيجة عملية فيها، قال خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ان البلاد تعول على عمل الأطراف الأخرى وليس أقوالهم، داعيا جميع الاطراف للمساعدة في الوصول إلى نتيجة مرضية. وتابع ان الاميركيين مخطئون بنسبة مائة بالمائة اذا اعتقدوا أنهم سيحصلون على نتيجة من خلال الضغط على إيران.

كما اكد عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ان محادثات فيينا النووية ليست من أجل اتفاق جديد بل لضمان عودة واشنطن الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار الفين ومئتين وواحد وثلاثين. وقال ان على اميركا ان تدرك ذلك وأن تعلم أن كل المقايضات تمت مرة واحدة في محادثات الاتفاق النووي.

وفي لقاءات اخرى مع نظرائه الاوروبيين انتقد عبد اللهيان تقاعس الترويكا الأوروبية وتجاهلها الالتزام بتعهداتها فضلا عن الوفاء بمصالح إيران بموجب الاتفاق النووي.

وحول سياسة ايران الاقليمية قال وزير الخارجية الايراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية الذين شاركوا في قمة بغداد إن اولوية طهران هي تعزيز العلاقات مع جيرانها وتطويرها مشددا على اهمية الحوار بين دول المنطقة. كما اكد الا سبيل للخروج من الأزمات وحل الخلافات سوى الدبلوماسية والحوار. فيما حذر من الوجود والتدخل الأجنبي لانه يتعارض مع أهداف السلام والأمن في المنطقة.

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