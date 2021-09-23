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سوریا..سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار قنبلة يدوية في طرطوس

سوریا..سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار قنبلة يدوية في طرطوس
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

توفي شخصان وأصيب آخرون جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس.

العالم-سوریا

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة إن الانفجار أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الموجودين في المنطقة إصابات بعضهم خطيرة تم إسعافهم إلى مشفى الباسل.

وذكر الدكتور اسكندر عمار مدير مشفى الباسل أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة إضافة إلى إسعاف اثنين من المصابين إلى المشفى العسكري.

المحامي العام هيثم حرفوش بين أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية.

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سوریا..سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار قنبلة يدوية في طرطوس