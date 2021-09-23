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العراق.. هلاك أربعة إرهابيين في ديالى

العراق.. هلاك أربعة إرهابيين في ديالى
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قضت القوات العراقية اليوم على أربعة إرهابيين من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرق البلاد.

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحربي قولها في بيان “استكمالا للعمليات الاستباقية تم صباح اليوم القيام بعملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع سلاح الجو حيث أسفرت عن القضاء على أربعة إرهابيين في سلسلة جبال حمرين”.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت مستمرة للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول الإرهابيين حيث نفذت أمس ثلاث ضربات جوية استهدفت مخابئ لإرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال العراق.

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