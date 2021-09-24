الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ القطان: نستغرب أصوات النشاز السلبية عن بواخر العزة والكرامة 

الشيخ القطان: نستغرب أصوات النشاز السلبية عن بواخر العزة والكرامة 
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

 استغرب رئيس جمعية قولنا والعمل في لبنان الشيخ أحمد القطان أصوات النشاز التي تحدثت بشكل سلبي عن بواخر العزة والكرامة التي دخلت إلى سوريا و منها الى لبنان.

العالم_لبنان

و قال القطان نستغرب ونستعجب أصوات النشاز التي تحدثت بشكل سلبي عن بواخر العزة والكرامة التي دخلت إلى سوريا شاكرين لها سماحها بإفراغ حمولتها هناك ونقلها إلى لبنان لكي تنقذ هذا الشعب وكل اللبنانيين من أزمة لولا لم تأتي هذه البواخر لكانت أصعب بكثير مما نعانيه اليوم.

وقال القطان: إذا كان الكثيرون ينكرون المعروف فنحن لا ننكره، واذا كانوا لا يريدون دعما من إيران وحزب الله، نحن نقول أرونا ما عندكم من دعم وماذا جاء من لبنان من كل الدول الداعمة لهم، والشعب بأمس الحاجة اليوم للدول الخليجية وغيرها لكي تدعم الشعب اللبناني وتقف إلى جانبه بكل مكوناته وأحزابه وتياراته ومذاهبه وطوائفه، ولكن نحن على يقين بأن هؤلاء لا يريدون الخير لهذا البلد وفقط يريدون انتقاد الآخر لأنه يكشف عورتهم.

فاضاف رغم أننا في هذا البلد نعيش حياة صعبة بفعل الحكام الذين لم يتفقوا إلا على تجويع اللبنانيين، لا زال في هذا البلد أمل، ونحن على يقين بوجود معادلة الشعب والجيش والمقاومة فإن هذا البلد محروس من الله ومن جيشه وشعبه ومقاومته، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور المقاومة في هذه الظروف الصعبة جميعًا، ونتوجه بالشكر لكل من يقف مع لبنان وشعبه.

روابط ذات صلة

الوفاء للمقاومة: على الدولة أن حسم أمر الحدود البحرية لصيانة حق لبنان

ميقاتي في باريس... هل يفتح ماكرون 'أبواب' الخارج أمام لبنان؟

لبنان بدون كهرباء أخر الشهر الحالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علماء البحرين يدعون للمشاركة الواسعة في إحياء الشعائر الدينية القادمة

 الأمن الوطني العراقي يحبط مخططاً ارهابياً لاستهداف الزائرين في ديالى

شاهد.. دبلوماسي سابق: الشراكة بين العسكر والمدينيين في السودان لن تنتهي

الشيخ قبلان متوجّها للقاضي بيطار: لا نريد طبّاخين من نوعية ديتليف ميليس

المقداد: عدم تسييس المساعدات المقدمة من بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية

طالبان: لدينا رغبة بزيارة موسكو