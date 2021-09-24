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وزير دفاع اليمن: الغزاة المحتلون أبوا الخروج من اليمن بماء الوجه

وزير دفاع اليمن: الغزاة المحتلون أبوا الخروج من اليمن بماء الوجه
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الغزاة المحتلين أبوا أن يخرجوا من اليمن بماء الوجه، مؤكدًا أن تكبرهم وغطرستهم ستدفعهم للخروج أذلاء صاغرين من أرض اليمن.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال تفقد الوزير العاطفي أحوال المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مديريتي الصومعة ومسورة في البيضاء بعد تحريرهما.

وخلال الزيارة اطلع الوزير العاطفي على أوكار "القاعدة وداعش" في المناطق المحررة بالبيضاء، وأماكن تجهيز وتخزين عبواتهم وأحزمتهم الناسفة.

وبارك لأبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأوفياء تحرير كامل محافظة البيضاء وطرد العناصر التكفيرية منها، مؤكدًا أن انتصاراتنا الميدانية لم تكن بالمعدات العسكرية بل هي بفضل من الله وتأييده.

وأشار إلى أن النصر قريب ويلوح في الأفق وعلى الشعب اليمني أن يستعد لمعركة الكفاح المسلح والمعركة الشاملة لتحرير اليمن.

وطمأن اللواء العاطفي أبناء المدن والمحافظات الجنوبية، بأنهم لن يروا منا إلا كل خير، ونحن مستعدون لعونهم ومساندتهم لتحرير الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين.

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