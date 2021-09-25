السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفات تضامنية في صنعاء تبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية

وقفات تضامنية في صنعاء تبارك انتصارات الجيش واللجان الشعبية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

نفذ أبناء محافظة صنعاء في مختلف مديرياتها، عقب صلاة الجمعة، وقفات تحت شعار “أرقى ثورة وأعظم شعب”.

العالم - اليمن

وبارك المشاركون في الوقفات احتفالات أبناء اليمن الأحرار، بالذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر، لافتين إلى ما حققته الثورة من حرية واستقلال وصون الكرامة والحقوق، موجهين تهانيهم للسيد الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني.

كما باركوا البطولات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية وما تحقق خلال العمليات الأخيرة من تحرير مناطق متعددة في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.

وأشاد المشاركون في الوقفات بالدور الكبير الذي لعبه أبناء محافظات مأرب وشبوة الأحرار في تحرير مناطقهم، حيث كانوا بمثابة رأس الحربة للمجاهدين، داعيين أبناء بقية المحافظات المحتلة إلى الاقتداء بهم والمساهمة في تطهير محافظاتهم من رجس المحتلين.

كما أعلن أبناء محافظة صنعاء مباركتهم لجهاز القضاء اليمني تنفيذه لحد القصاص لبعض المشاركين في قتل الرئيس الشهيد صالح الصماد، مطالبين بسرعة القصاص من كل من ثبتت خيانتهم في التآمر مع العدوان السعودي الأمريكي على قتل أبناء اليمن.

وطالب بيان الوقفات مجلس النواب والأجهزة الأمنية بالوقوف بحزم أمام الأصوات النشاز والأبواق المأجورة التي تخدم العدوان وتستهدف اليمن وصموده في وجه تحالف الإجرام، مختتمين البيان بالتأكيد على استمرار الثورة في وجه الطغاة والمستكبرين وفي مقدمتهم أمريكا والسعودية.

روابط ذات صلة

أبناء الصومعة بالبيضاء ينظمون وقفة مسلحة احتفاء بتحريرها

حشود جماهيرية مهيبة بصنعاء والمدن الاخرى إحياء لذكرى ثورة21 سبتمبر 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخرطوم تمهّد للتطبيع الشامل

في إطار التسوية.. إزالة الحواجز العسكرية من أبرز مدن درعا

شاهد بالفيديو.. من هي الجهات العاملة على تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

إبنة لمؤسس"هواوي" تغادر كندا وترودو يؤكد إطلاق سراح كنديين كانا معتقلين في الصين

شاهد بالفيديو.. لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

"نابلس" تشيّع جثمان شهيدها.. و"حماس" تدعو لمواصلة المقاومة