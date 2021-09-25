العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، بحسب السومرية نيوز إنه "بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء المشاركة ضمن خطة تأمين الحماية للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من إلقاء القبض على ثمانية متهمين إثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الاساءة الى المراجع وشق اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع، الأمر الذي من شأنه الاخلال بالامن وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع العراقي".

أشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهم جاءت جنوب غربي العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

في نفس السياق، أظهرت وثيقة، تمكن شعبة استخبارات المهمات الخاصة في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة النجف، من القبض على شخصين يقومان بالترويج للأفكار الدينية المنحرفة، وذلك خلال الزيارة الأربعينية.