الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا للحكومة الاتحادية

العالم- الامارات

وقال ابن راشد في تغريدات على تويتر، إنه بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، تم اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

وأعلن عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وشملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.. وتعيين عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وأظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه.

يذكر ان مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية التي تقييم الحريات على مستوى العالم، صنفت الإمارات الشهر الماضي، باعتبارها دولة "غير حرة"، مضيفة أنها قامت بسن "أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدا في العالم العربي".

وأضاف المؤسسة أن "نشطاء حقوق الإنسان المحليين يتعرضون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة خلال فترات الاحتجاز".