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الكعبي تعليقا على مؤتمر اربيل:موقفنا ثابت لمساندة القضية الفلسطينية

الكعبي تعليقا على مؤتمر اربيل:موقفنا ثابت لمساندة القضية الفلسطينية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

علق النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، على مؤتمر التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في أربيل.

العالم-العراق

وقال الكعبي في بيان ، "بكل وقاحة تجتمع (جرذان) لنصرة كيان صهيوني ارهابي مغتصب ومحاولة لخلق فوضى و تطبيع علاقات (بعيدة المنال) لهم ولداعميهم".

وتابع، "كان من المفترض على اربيل منع عقد وتنظيم اية اجتماعات تروج للارهاب والكيان المجرم، وعلى المجتمعين الصغار ان يدركوا ان قوانينا تجرم هذه الافعال لذلك لابد من ملاحقة كل القائمين والحاضرين لهذا المؤتمر ".

واشار الكعبي الى، ان "هذه المؤتمرات سيئة الصيت تعقد في وقت والبلد ماض لبناء دولة قوية ذات سيادة كاملة تحكمها الهوية الوطنية الجامعة للمجتمع الواحد ".

وأكد، أن "موقفنا ثابت لمساندة القضية الفلسطينية والحق الكامل في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ".

وختم الكعبي بوسم،"#كلا_للكيان_المغتصب،كلا_للتطبيع،معاً_للمطالبة_بمحاكمتهم، "اسرائيل"_ارهابية_لا_يهودية".

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