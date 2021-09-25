السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عمليات بغداد: وفرنا الحماية الكاملة للزائرين السائرين نحو كربلاء

عمليات بغداد: وفرنا الحماية الكاملة للزائرين السائرين نحو كربلاء
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفاد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم بهجت، اليوم السبت، بان خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) شارفت على نهايتها، مؤكداً إحباط مخططات إرهابية لاستهداف الزائرين.

العالم-العراق

وقال بهجت في حديث لـ السومرية، إن "قيادة عمليات بغداد وفرت الحماية الكاملة للزائرين السائرين على الأقدام، وكذلك القاصدين نحو كربلاء بالعجلات"، مبيناً أن "الخطة أوشكت على نهايتها، وكل القطعات نفذت المهام الموكلة اليها بشكل تام".

وأشار إلى أن "خطة هذا العام شهدت مرونة كبيرة بمسألة انسيابية حركة العجلات حيث لم يتم قطع الطرق الا حال ازدياد كثافة الزائرين، حيث كلما تزداد كثافة الزائرين يتم قطع طرق معينة".

ونوه قائد عمليات بغداد، إلى أن "القوات الأمنية على وشك فتح جميع الطرق خلال الساعات القليلة المقبلة"، لافتاً إلى "فتح طريق الراشدية تجاه الشعب – الصليخ، وطريق القناة، كذلك جزء من طريق 77 من حي النصر تجاه تقاطع المشتل ثم بغداد الجديدة وسريع الدورة بجانب واحد، وسيتم فتح الجانب الثاني بعد رفع المواكب".

وأكد، أن "معلومات استخبارية كانت تشير لنية عصابات داعش لاستهداف الزائرين، لكن جهود كبيرة من قبل الوكالات الاستخبارية وقطعات عمليات بغداد، أفشلت تلك المحاولات".

روابط ذات صلة

كاميرا العالم ترصد زوار الاربعين من مطار مشهد الدولي

ملايين الزوار يواصلون التوجه الى كربلاء لإحياء الاربعينية (فيديو)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. استمرار توافد زوار الاربعين على كربلاء المقدسة

شاهد.. وسط حضور غفير ايران تودع بطلها على لندي

"طالبان" تطلب من المجتمع الدولي 20 شهرا قبل تقييمها

نواب أمريكيون يستنكرون القمع العنيف والمنهجي في البحرين

قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في صناعة المنظومات الصاروخية

الشيخ الخزعلي: ماحدث في أربيل مخالف لكل القيم والمبادئ الوطنية والانسانية