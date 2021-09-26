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'القسام' تنعي كوادرها وتؤكد مواصلة الجهاد تمهيدا للمعركة الكبرى

'القسام' تنعي كوادرها وتؤكد مواصلة الجهاد تمهيدا للمعركة الكبرى
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لـحركة حماس- عددا من كوادرها الذين استشهدوا في اشتباكات القدس وجنين، مؤكدة على "مواصلة درب الجهاد والمقاومة تمهيداً للمعركة الكبرى التي تتوحد فيها الجبهات، ويتحقق فيها النصر الكامل ودحر المحتل عن كل شبر من فلسطين".

العالم ـ فلسطين

ونعت الكتائب في بيان عسكري، الأحد، شهداءها، "القائد القسامي الميداني أحمد إبراهيم زهران شقيق الشهيد القسامي زهران زهران أحد أبطال عملية أسر نخشون فاكسمان، والمجاهد القسامي زكريا إبراهيم بدوان، والمجاهد القسامي محمود مصطفى حميدان، وجميعهم من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذين ارتقوا في اشتباكٍ مسلحٍ مع قوةٍ إسرائيلية خاصة في جبال القدس فجر اليوم الأحد 19 صفر 1443هـ الموافق 26/09/2021م، لتفيض أرواحهم إلى بارئها محلقةً في سماء فلسطين، بعد مسيرةٍ دؤوبةٍ من الجهاد والإعداد توجت بالمطاردة ثم الشهادة في سبيل الله".

كما "زفت الكتائب الشهيد المجاهد/ أسامة ياسر صبح الذي ارتقى خلال الاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومين في جنين فجر اليوم، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً".

وتوجهت الكتائب "بالتحية إلى الاهل في القدس والضفة المحتلة الذين ما هدأت ثورتهم ولا خبت عزيمتهم، وسطروا في كل المراحل صفحات عزٍ ناصعةً رغم ملاحقة الاحتلال وأذنابه، ولم تثنهم كل المحن عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة وقض مضاجع العدو الذي لن يقر له قرارٌ على أرضنا بإذن الله".

ودعت الكتائب "أبناء شعبنا في القدس والضفة إلى المزيد من الإبداع المقاوم واجتراح التكتيكات والوسائل التي تثخن في العدو وتستنزفه بكافة أشكال المقاومة الممكنة، تمهيداً للمعركة الكبرى التي ستلتئم فيها الصفوف، وتتوحد فيها الجبهات، ويتحقق فيها النصر الكامل ودحر المحتل عن كل شبر من أرضنا، وما ذلك على الله بعزيز".

دعوات لمسيرة برام الله وفاء لدماء شهداء القدس وجنين

دعت الحراكات الشبابية في الضفة الغربية لمسيرة غضب على دوار المنارة وسط مدينة رام الله؛ وفاءً لدماء الشهداء الذين ارتقوا في اشتباكات مسلحة في جنين والقدس.

وأوضحت الحراكات الشبابية أن المسيرة ستنطلق اليوم من دوار المنارة الساعة السادسة مساء.

واستُشهد خمسة فلسطينيين وجرح تسعة آخرون برصاصِ الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة دهم واعتقالات شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما اصيب جنديان اسرائيليان بجروح خطرة في مواجهات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

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