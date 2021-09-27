الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أربعينية الإمام الحسين (ع) ونصرة الحق ( الجزء الأول)

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اربعينة امام الحسين (ع) هي حركة امتداد عاشورا وبداية الاجتذاب الحسيني للقلوب ويوم الثبات في مواجهة الاستكبار.

العالم - نوافذ

يوم الاربعين هو يوم احياء ذكرى لمن خرج طلبا لإصلاح الامة برفع الظلم وبلسمة الجراح ونزع سياط القهر والعذاب وهو يوم احياء ذكرى من اريد أن يطوى ذكره ويمحى اثره وتطمس شهادته فكان أن دمروا القبر اجروا الماء عليه وأرادوا أن لا يبقى اثرا له.

ولكن هيهات كما قالت العقيلة للسلطان الجائر فواللهي لا تمحوا ذكرنا ولاتميت وحينا.

وها نحن اليوم نعيش مسيرة عزة وتحرر وانعتاق في مقاومة الشر والاستبداد وقد شاهدنا هذا في إيران بثورة هي قبس من عاشوراء أو لم يقل ذلك قائدها ومفجرها أن كل ما لدينا هومن بركات عاشوراء.

وشاهدنا هذا أيضا في انتصار لبنان بتحرير ارضه وفي سوريا والعراق واليمن وكان الحسين (ع) سر هذه الانتصارات.
ناقش احدث حلقة من برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية أربعينية الإمام الحسين (ع) ونصرة الحق موضوع مع ضيوف الحلقة:

  • الشيخ عبدالله جبري الامين العام لحركة الامة في لبنان
  • سماحة السيد مرتضى شرف الدين مدير تحرير مجلة نور الإسلام
  • الكتور ميشال كعدي الكاتب والاديب

روابط ذات صلة

شاهد/ زوار الأربعين يردّون على مؤتمر 'التطبيع'

شاهد: معجزة زيارة اربعينية الامام الحسين.. لا اصابات بكورونا!

شاهد: منظر على طريق كربلاء المقدسة قله نظيره على صعيد العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نسر يتسبب في اشتعال محرك طائرة على متنها 330 راكبا !

بالصور.. الشيخ قيس الخزعلي في مسيرات اربعين الامام الحسين (ع)

الإمارات بصدد إستثمار المليارات في تركيا

شاهد: الاربعين زيارة البيعة على منهج الإمام الحسين (ع)

شاهد بالفيديو.. مسيرة مليونية في كربلاء المقدسة احياء لذكرى الاربعين الحسيني

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري