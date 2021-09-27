داوود شهاب: المقاومة المتصاعدة في الضفة ستردع الاحتلال

العالم-فلسطين

وجاء ذلك في تغريداتٍ للقيادي في "الجهاد الإسلامي" تعقيبًا على التصدي البطولي من مقاومي نابلس وشبابها الثائر لجنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأضاف "وحدة شباب الضفة وتماسكهم تمنحهم قوة وبسالة ويزيد من التفاف الجماهير حولهم،️ ولن يمضي وقت طويل حتى تحقق المقاومة المتصاعدة في المدن والمخيمات والقرى حالة ردع للاحتلال تمنع من الاقتحامات".

ووجَّه شهاب التحية لمقاومي نابلس وشبابها الثائر الذين يتقدمون صفوف المواجهة بكل تصميم وثبات، مبينًا أنَّه مع تواصل الاشتباكات والمواجهات الليلية سيدرك الاحتلال أنَّ الضفة ليست ساحة مستباحة.

وكانت قد اندلعت أمس اشتباكات بين شبانٍ فلسطينيين مع قوات الاحتلال الصهيوني في شوراع نابلس بالضفة الغربية، على إثر محاولتهم اقتحام المدينة.