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هذه أهم ملفات لقاء بوتين وأردوغان الأربعاء

هذه أهم ملفات لقاء بوتين وأردوغان الأربعاء
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف الكرملين عن جدول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى موسكو المقررة يوم غد الأربعاء.

العالم-روسيا

وقال متحدث "الكرملين" دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان الأربعاء، أبرز تطورات الأوضاع في سوريا وأفغانستان وليبيا.

وقال بيسكوف، إن التحضيرات مستمرة للقاء الذي سيجمع بين بوتين وأردوغان، في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بمدينة سوتشي.

وأضاف: "بوتين وأردوغان لديهما دائماً الكثير للحديث عنه، أولاً وقبل كل شيء، ستكون تطورات المشهد في سوريا حاضرة، وبالطبع التطورات الأخيرة في أفغانستان".

وتابع: "كما سيتم تبادل الآراء بشأن ليبيا والقضايا الدولية الأخرى".

وأكد بيسكوف وجود العديد من النقاط المشتركة بين البلدين في مختلف القضايا، على رأسها تعزيز سبل التعاون التجاري.

وتأتي زيارة أردوغان بعد أيام من لقاء الرئيس الروسي بنظيره السوري بشار الأسد، الذي أجرى زيارة مفاجئة لموسكو منتصف الشهر الجاري.

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