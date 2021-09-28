ارتفاع قياسي لأسعار الغاز في أوروبا يتجاوز عتبة الألف دولار

العالم - أوروبا

وتجاوز سعر كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي عتبة الألف دولار أمريكي، وفقًا لما أظهرته بيانات التداول في منصة ’’آي سي إي فيوتشرز‘‘.

وأرجع المحللون في تقرير سابق ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا إلى النمو الحادث الذي يؤدي إلى الطلب الثابت على الغاز الطبيعي وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية.

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.