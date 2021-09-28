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ملايين الزوار يشاركون في زيارة الاربعين سوی الافغان

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

منذ عشرة ايام والملايين من الزوار تواصل التدفق من داخل وخارج العراق باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لاحياء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

العالم - اربعين الحسين

السيول البشرية تواصل التدفق الى مدينة كربلاء، بانسيابية عالية وسط الإجراءات أمنية مشددة، والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

رئيس قسم التنمية والتطوير في العتبة العباسية، محمد حسن:" عندما نتحدث عن دخول معدل مليون وسبعمائة ألف أو خمسمائة الف باليوم الواحد الی كربلاء مع وجود أكثر من 11 ألف موكب خدمي داخل حدود المدينة ومع وجود السكان الاصليين والتزاماتهم وارتباطاتهم وعددهم الثلاث ملايين ومع الطرق القديمة داخل الازقة يصبح التحدي كبيراً".

على الرغم من تحديد عدد الزوار القادمين من الخارج لإحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام غير ان السلطات العراقية رفعت عدد الزوار الايرانيين لأكثر من مرة.

رئيس منظمة الحج والزيارة علي رضا رشيديان اكد دخول أكثر من ثمانين ألف زائر إيراني الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين. وقال ان ذروة وصول الزوار إلى العراق كانت خلال الاسبوع الماضي. ونصح المسؤول الايراني الزوار الايرانيين بالعودة إلى البلاد جوا.

وبسبب عدم تمكن محبي اهل البيت عليهم السلام من الذهاب الى مدينة كربلاء جراء اغلاق المطار في العاصمة الافغانية كابول انطلقوا من مناطقهم بمسيرة عاشورائية مشيا على الاقدام باتجاه العاصمة في الذكرى الاليمة.

وقال أحد الزوار الافغان في كابول لقناة العالم:"لم نستطع أن نكون من زوار الامام الحسين عليه السلام هذا العام، نتمنى من الزوار الذين توفقوا لزيارة الامام الحسين في الأربعين أن يدعو الله بأن تنعم أفغانستان بالصلح والأستقرار".

وقال زائر اخر ممن شارك في موكب العزاء في كابول:"لو كنا اليوم في كربلاء كان أفضل لنا لأقامة العزاء هناك، والان فيروس كورونا والأوضاع الأقتصادية منعتنا من السفر".

المشاركون في المواكب رفعوا الرايات الحسينية تعبيرا عن الحزن في هذه الذكرى الاليمة كما قاموا باعداد الطعام وتوزيعه على المشاركين في مواكب العزاء.

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شاهد بالفيديو.. ملايين الزوار يشاركون في زيارة الاربعين سوی الافغان

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