ميقاتي: اذا كانت زيارة سوريا لا ينطبق عليها عقوبات لا مانع من زيارتها

العالم ـ لبنان

و اشار ميقاتي الى ان "هناك قوانين سترسل الى مجلس النواب واقتراحات قوانين موجودة في المجلس واهمها "الكابيتال كونترول"، وكذلك يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك".

ولفت ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى انه شكر بري على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة، وتحدث معه حول بعض النقاط التي حصلت في باريس"، واضاف "سألني بري اسئلة معينة خاصة واعطيته الاجابات اللازمة، كما وضحت موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزا وسنحث الوزراء لاقرارها".

واكد باننا لن نلغي الانتخابات البلدية، والانتخابات النيابية سيتم اجرائها وفق القوانين المرعية الاجراء. ودعا الاعلام لاراحة اللبنانيين، منكم الدعاء وعلينا العمل.

ميقاتي: لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور

وردا على سؤال حول تحقيقات المرفأ، اكد بانه "لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته، واتمنى ان يتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي طارق بيطار بالدستور".

ووعد بعقد لقاءات مع الاعلاميين مرة في الشهر في السراي الحكومي.