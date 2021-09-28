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شاهد.. كاميرا العالم توثق أجواء مدينة كربلاء خلال زيارة الأربعين

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

احيت حشود الزائرين من داخل وخارج العراق ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة حيث بلغت الحشود ذروتها اليوم العشرين من شهر صفر وسط إجراءات أمنية مشددة.

العالم - مراسلون

كما في كل عام تدفق ملايين الزوار لإحياء أربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، ولم تمنعهم التحديات الصحية والأمنية من المشاركة في اكبر تجمع بشري ديني حول العالم، حيث أحيا أكثر من ستين جنسية هذه المناسبة.

وعلى الرغم من الأعداد المليونية التي شاركت في إحياء المناسبة، إلا أن الانسيابية كانت واضحة في تنظيم دخول المواكب والزائرين بفضل التنسيق العالي بين العتبات المقدسة والسلطات الأمنية والحكومية.

هكذا يبدو المشهد الكبير لهذا الحشد الهائل، لكن في تفاصيل المشهد لمحات شخصية وجدانية تنعكس في وجوه الزوار كبارا وصغارا على اختلافاتهم لتعبر عن كبر مصيبة اهل البيت عليهم السلام والمواساة لهم.

هنا تنتهي مسيرة العاشقين الى كربلاء المقدسة عند مرقد الامام الحسين(ع) وهم جاؤوا ليتعلموا الدروس والعبر من سيرة ابي الاحرار في التصدي للظلم والطغيان والاستكبار.

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