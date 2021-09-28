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وزير دفاع الكويت يعلق على عزم العراق بناء مفاعل نووي

وزير دفاع الكويت يعلق على عزم العراق بناء مفاعل نووي
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

علق نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على بناء العراق مفاعلا نوويا، بالقول إن بلاده "تتابع التطورات".

العالم- الكويت

وجاء تعليق العلي بحسب صحيفة القبس الكويتية ردا على سؤال النائب مهلهل المضف بشأن بناء العراق لمفاعل نووي وتصريح الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة حول دراسة 20 موقعا لبناء المفاعل لأغراض سلمية، حيث لوحظ أن بعضها قريب جدا من حدود الكويت.

وقال إن وزارة الدفاع لا تألو جهدا في متابعة وتقييم جميع الظروف والتطورات الحالية والمستقبلية المؤثرة في البيئة الإقليمية المحيطة بدولة الكويت والدول الخليجية استراتيجيا وعسكريا.

وأضاف: "بناء على المتابعة والتقييم من الجهات ذات الإختصاص في وزارة الدفاع، توضع الخطط وتتخذ الإحترازات اللازمة للتعامل مع أي طارئ أو مستجد مستقبلي يؤثر على الأمن الوطني للكويت ويهدد استقرارها وبما يتطلب من إجراءات مناسبة وملائمة وبالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ضمن خطط وطنية شاملة".

وصرح بأن التعامل مع أي تسرب إشعاعي يتطلب جهدا وطنيا من عدة جهات علمية وفنية ووطنية، بالإضافة إلى الجهات العسكرية المختصة بالتعامل مع الآثار الإشعاعية من خلال المراقبة والكشف والإزالة والتطهير سواء للمواد المشعة من قبل الجهة المختصة في وزارة الدفاع مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع تتعاون وتنسق تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية في جميع المواضيع ذات الطابع الإقليمي والدولي وبكل ما يتعلق بها من إجراءات سواء دبلوماسية أو قانونية وبكل ما يستجد من أحداث وتطورات تتطلب إجراء دبلوماسيا أو قانونيا على المستوى الإقليمي أو الدولي.

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وزير دفاع الكويت يعلق على عزم العراق بناء مفاعل نووي

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