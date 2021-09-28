نيجيريا تفتح النار على موكب أربعينية الإمام الحسين (ع) في أبوجا!

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ولم يرد متحدثون باسم الشرطة والجيش على الفور على طلبات للتعليق.

ونظمت هذا الموكب، لإحياء عزاء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، الحركة الإسلامية في نيجيريا التي حظرتها الحكومة في 2019 بعد احتجاجات على اعتقال زعيمها.

وأطلقت قوات الأمن النار خلال مناسبات سابقة للحركة الإسلامية النيجيرية.

وقال عبد الله محمد عضو الحركة الإسلامية إن المشاركين كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا- كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم.

وأضاف أن ثمانية قتلوا بالرصاص واعتقلت قوات الأمن اثنين.

ويشكل المسلمون نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة معظمهم من السنة وتشكو الأقلية الشيعية الصغيرة منذ فترة طويلة من التمييز والقمع.