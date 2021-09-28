الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيريا تفتح النار على موكب أربعينية الإمام الحسين (ع) في أبوجا!

نيجيريا تفتح النار على موكب أربعينية الإمام الحسين (ع) في أبوجا!
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو في جماعة شيعية نيجيرية:" إن قوات الجيش والشرطة قتلت بالرصاص يوم الثلاثاء ثمانية شيعة كانوا يشاركون في موكب ديني في طريق رئيس بالعاصمة الاتحادية أبوجا".

العالم - افريقيا

ولم يرد متحدثون باسم الشرطة والجيش على الفور على طلبات للتعليق.

ونظمت هذا الموكب، لإحياء عزاء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، الحركة الإسلامية في نيجيريا التي حظرتها الحكومة في 2019 بعد احتجاجات على اعتقال زعيمها.

وأطلقت قوات الأمن النار خلال مناسبات سابقة للحركة الإسلامية النيجيرية.

وقال عبد الله محمد عضو الحركة الإسلامية إن المشاركين كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا- كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم.

وأضاف أن ثمانية قتلوا بالرصاص واعتقلت قوات الأمن اثنين.

ويشكل المسلمون نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة معظمهم من السنة وتشكو الأقلية الشيعية الصغيرة منذ فترة طويلة من التمييز والقمع.

روابط ذات صلة

نيجيريا تطلق 'العملة الرقمية' لها رسميا مطلع الشهر القادم

مقتل 22 من أفراد الأمن بهجوم لقطاع الطرق فی نيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملايين الدولارات لتأهيل بيوت من أصل 7200 منزل دمرتها حرب 'داعش' في الموصل

بيدرسون يحدد موعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف

مشاهد تظهر سيطرة الجیش واللجان الشعبیة في الجوف

في أول جلسة استماع بالكونغرس.. وزير دفاع أميركا يدافع عن خطط الانسحاب من أفغانستان

مصدر جديد لذيذ لفيتامين سي غير البرتقال

شاهد.. مستقبل الازمة في تونس بين قرارات الرئيس واستقالات النهضة