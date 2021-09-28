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السودان.. 'حميدتي' يكشف تفاصيل دقيقة عن الانقلاب الأخير!

السودان.. 'حميدتي' يكشف تفاصيل دقيقة عن الانقلاب الأخير!
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" إن الانقلاب خطط له بسرية تامة منذ 11 شهرا والقوات المسلحه أفشلته.

العالم - السودان

وأكد "حميدتي" في خطاب ألقاه في معسكر "كرري" بأم درمان أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع متحدة، وأنه لا خلاف مع المكون المدني، لكنه طالب بمشاركة كل الاطراف.

وتعهد بأن يوصل البلاد للحكم الديمقراطي، مؤكدا التزام القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ "حماية السودان وشعبه وحدوده".

ولفت إلى "خطاب كراهية وعداء موجه ضد المؤسسة العسكرية"، قائلا إن "الجيش مكلف بحماية الدستور والشعب في السودان"، مطمئنا المواطنين "بأن المكون العسكري يواصل التحول الديمقراطي".

وكان "حميدتي" اعتبر يوم السبت، أن الترويج بأن العسكريين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، "مجرد نفاق" و"محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي".

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السودان.. 'حميدتي' يكشف تفاصيل دقيقة عن الانقلاب الأخير!