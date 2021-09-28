البرلمان الألماني يعقد جلسته الأولى بعد الانتخابات

العالم - اوروبا

وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، الذين ينتمون لتيار يسار الوسط، أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة الألمانية، التي عقدت أول أمس الأحد، متفوقين بفارق ضئيل على كتلة الاتحاد التي تقودها المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل.

وأوضح مسؤولو الانتخابات أمس، أن إحصاء جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة أظهر حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 25.9% من الأصوات، متقدما على كتلة الاتحاد التي حصلت على 24.1%.

ولم يحصل أي حزب فائز في الانتخابات الوطنية الألمانية سابقًا على أقل من 31 %من الأصوات.