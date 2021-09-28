السعودية.. سائق شاحنة متهور ينهي حياة 4 أشخاص ويصيب 9 آخرين بالمدينة المنورة (فيديو)

تاريخ النشر:28.09.2021 | 17:47 GMT |

آخر تحديث:28.09.2021 | 17:48 GMT | أخبار العالم العربي

RT / Youtube

السعودية.. سائق شاحنة متهور ينهي حياة 4 أشخاص ويصيب 9 آخرين بالمدينة المنورة

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قالت صحيفة "الرياض" السعودية إن سائق شاحنة متهور أنهى حياة 4 أشخاص في المدينة إثر اصطدامه المروع بمركبات متوقفة عند الإشارة الضوئية على طريق الإمام علي بن أبي طالب (ع) بالدائري الثاني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء بلاغا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور، مؤكدا أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية على الفور.

وقال السهلي إنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 13 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي 4 وفيات و9 إصابات، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن سائق الشاحنة انطلق من مركز ضاع في قريضة على مدخل المدينة المنورة وتم رصد السيارة مسرعة بشكل كبير عن طريق إحدى الكاميرات المثبتة على أحد المباني قبل التقاطع.

وأكدت أنه يجرى التحقيق معه لمعرفة أسباب عدم سيطرته على الشاحنة.

وتداول مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إحداها من كاميرا إحدى المباني القريبة من مسرح الحادث كشفت أن السائق الآسيوي كان يقود الشاحنة بسرعة عالية حتى ارتطامها بالمركبات.