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مباحثات ليبية أمريكية حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

مباحثات ليبية أمريكية حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال "ستيفين تاونسند" والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

العالم ـ ليبيا

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي – بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية - أن الاجتماع الذي حضره - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" – ناقش جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قد بحث صباح اليوم بطرابلس مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال " ستيفين تاونسند"، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على "تويتر" بأن اللقاء الذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

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