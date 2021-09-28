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لماذا اطلق الامن النيجيري النار على المشاركين في المسيرة الاربعينية؟

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد نائب المدير العام لمنظمة دار الثقلين في نيجيريا خضر محمد الموسوي، ان مشهد اطلاق قوات الامن النيجيرية النار على المشاركين في مسيرات اربعين الامام الحسين "عليه السلام"، على اناس عزل بانه فضيع جداً بعد استشهاد عدة شباب واعتقال 30 اخرين، معتبراً ما قامت به السلطات بانه مخزي جداً.

العالم- خاص بالعالم

وقال الموسوي في حديث لقناة العالم: ان السلطات النيجيرية تشعر بالفزع والخوف نتيجة الزيادة الكبيرة لعدد الذين يستبصرون الدين الاسلامي، مشيراً الى ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يثير الرعب لدى الحكومة النيجيرية بان الشيعة يريدون ان يأخذوا الحكم منها.

واوضح الموسوي: ان الحكومة تعلم جيداً بان الرصاص لا تخيف المسلمين في نيجيريا، لانها قتلت العديد منهم في مناسبات عديدة وفي ولايات كثيرة، معتبراً ان المسلمين لا يخشون الرصاص لانهم متمسكون بمبادئ الامام الحسين "عليه السلام" ويعلمون ان صمدوهم نتيجة تحليهم بالايمان وهو من اوصل الدعوة الى نيجيريا.

هذا وقد استشهد ثمانية مدنيين على الاقل في العاصمة النيجيرية ابوجا جراء اطلاق قواتِ الأمن النار على المشاركين في مسيراتِ أربعين الامام الحسين "عليه السلام".

وقال عضو الحركة الاسلامية في نيجيريا عبد الله محمد إنّ المشاركين في المسيرة كانوا يسيرون بسلام على طريقِ أبوجا- كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيشِ الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم وأكد محمد سقوطَ جرحى واعتقال اثنين من المشاركين في المسيرة.

الى ذلك اعلنت وكالة رويترز للانباء اَنّ متحدثين باسمِ الشرطة والجيش لم يردّوا على طلباتٍ للتعليق.

تابعوا المزيد في التفاصيل في الفيديو اعلاه..

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