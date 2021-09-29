أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021

آفتاب يزد..

- رئيس الجمهورية .. السيطرة على التضخم الإقتصادي أمر ضروري وأولوية للحكومة

ابرار..

- رئيس منظمة الطاقة الذرية .. أمريكا غير مؤهلة للحديث عن كيفية التعاون بين إيران والوكالة الدولية

افكار ..

- المتحدث بإسم الخارجية .. إيران لن تتحمل أي تواجد صهيوني قرب حدودها

عصر ايرانيان ..

- على الرئيس الآذربيجاني الحذر من اللعب بالنار وتفادي إيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني

جام جم ...

- صوت "إسرائيل " يأتي من باكو .. تساؤلات عن خفايا تصريحات الرئيس الآذربيجاني ضد إيران

سياست روز ..

- الرئيس الفرنسي يذعن بأن الثقة الأوروبية بأمريكا سذاجة مفرطة

اطلاعات ..

- إيران ردا على إدعاءات الإمارات .. الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من التراب الإيراني

ايران ..

- حزب العمال البريطاني يصنف " إسرائيل " كيانا عنصريا ويدعو المجتمع الدولي للإعتراف بدولة فلسطينية

جوان ..

- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية .. تعامل الوكالة الدولية مع إيران غير تقني وغير حيادى

حمايت ..

- طهران ترد على المحور العبري الغربي العربي .. إيران لن تتردد لحظة في الدفاع عن نفسها

رويش ملت..

- إجراء مناورات عسكرية في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد شأن سيادي

كيهان ..

- القضاء العراقي .. حكم الإعدام ينتظر كل من يتحرك لصالح التطبيع مع الكيان الصهيوني

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت عن مؤتمر اربيل الداعي للتطبيع مع الكيان الصهيوني في مقالها ( مؤتمر المهزومين ).. مؤتمر اربيل الذي حمل اسم ( السلام والإسترداد ) واجه عاصفة ادانات هائلة من قبل الحكومة والبرلمان والقوى السياسية والشعبية في العراق , عاصفة لم تهدأ بعد، ان الادارة الذاتية بكردستان العراق حاولت التنصل من مسؤولية انعقاد هذا المؤتمر بالادعاء انه عقد بغير علمها , لكن هذا الادعاء يصطدم بواقع سماحها بنشاطات الموساد الصهيوني وتحركات تنظيمات وجماعات معادية لايران وجبهة المقاومة، ( إن الذين يراهنون على التطبيع وتفجير الأوضاع في العراق من شراذم النظام الصدامي البائد لن يحصدوا سوى مزيد من الفشل) وينبغي على الادارة الذاتية بكردستان العراق ان تعيد النظر في سياساتها ومواقفها وان تتعظ من نتائج وتبعات الرهان على امريكا, وما حدث في افغانستان يثبت خطأ هذا الرهان ويثبت ان امريكا لن تتردد عن اخلاء ظهر حلفاءها واصدقاءها في اية لحظة.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( أمريكا مجبرة على التراجع )... كل المؤشرات والتطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا تدل على انحسار وتراجع النفوذ الامريكي وانكفاء امريكا سياسيا وعسكريا. ان هذا الواقع سيدفع امريكا للتصرف والتعامل انطلاقا مع هذا الواقع الذي لم يعد يخفى على احد، ( إن الولايات المتحدة ستجد نفسها مجبرة عاجلا أم آجلا على الإعتراف بتغير المعادلات الإقليمية لصالح إيران وجبهة المقاومة ) فبلادنا سحبت البساط عمليا من تحت اقدام الحظر الامريكي بتوسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية في العالم , وفشل الحظر وسياسة ضغوط الحد الاقصى الامريكية , واقع اعترف به بايدن نفسه , ومن هذا المنطلق ستجد امركا بايدن نفسها في مأزق حقيقي مقابل ايران اذا لم تعمد لالغاء الحظر رسميا ولاحناء راسها والعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 دون اية زيادة او نقصان فيه .

اطلاعات ...

نقلت صحيفة اطلاعات عن محافل اعلامية غربية توقعاتها بأن (ألمانيا مقبلة على فوضى سياسية) وكتبت الصحيفة في تقرير لها.. تتوقع محافل اعلامية اوروبية وامريكية بأن المانيا مقبلة على دخول مخاض سياسي صعب بعد رحيل المستشارة انجيلا ميركل عن عالم السياسة ..وترى هذا المحافل بشكل عام .. ( أن الإنتخابات الألمانية لم تتمخض عن فوز حاسم إيا من الأحزاب وهذا يعني تشكيل حكومة إئتلافية أخرى ) حكومة قد يستغرق تشكيلها وقتا اطول في ظل واقع وجود خلافات في مواقف وتوجهات وتطلعات الاحزاب الرئيسية ولعب الاحزاب الصغيرة لدور اكبر في صياغة التوازنات، ان اي مستشار الماني جديد سيتم انتخابه قد يجد نفسه مجبرا على تعديل سياساته وفقا لضغوط احزاب صغيرة في الائتلاف , ومن الصعب التكهن بمدى احتمال مواصلة المانيا لسياسات ميركل .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( إرتفاع الأصوات الداعية للإستقلال في أسكتلندا) ... في الوقت الذي تعصف فيه ازمة نقص الوقود ببريطانيا طارحة جانبا من التبعات الناجمة عن البركزيت ..

(( تتعالى الأصوات في أسكتلندا مطالبة بإجراء إستفتاء عام آخر على الإستقلال من بريطانيا ) ان العاصمة الاسكتلندية ادنبرة والمدن الرئيسية الاخرى باسكتلندا شهدت مؤخرا مسيرات شعبية حاشدة تطالب بالانفصال عن بريطانيا وتأسيس اسكتلندا مستقلة وحرة وعضوة في الاتحاد الاوروبي.

وحمل المشاركون في هذه المسيرات لافتات تطالب بجراء استفتاء جديد على الاستقلال مع تنامي التيار العام الداعي للانفصال عن بريطانيا. ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرك جيدا اليوم بأن انفصال اسكتلندا في حالة السماح باجراء استفتاء عام اخر سيكون مطروحا تماما وعندها ستواجه لندن مطالب انفصالية في ويلز وايرلندا الشمالية ايضا, وهذا يعني بداية لتحول بريطانيا الى جزيرة انجليزية صغيرة في عرض البحر.

خراسان ..

- كتبت صحيفة خراسان في مقاله ( بيونغ يانغ والتهديد العملي).. بعد مرور ساعة واحدة من الخطاب الذي ادلى به الزعيم الكوري الشمالي "كيم اونغ اون" في الجمعة العامة للامم المتحدة ( أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ بالستي قادر على حمل راس نووي الأمر الذي أثار مخاوف سيؤول وطوكيو) ان توقيت اجراء هذه التجربة الصاروخية يدل على ان بيونغ يانغ ارات بذلك تاكيد عزمها على مواجهة اية تهديدات بصور جدية, فالرئيس اون قال في خطابة ان كوريا الشمالية يحق لها الدفاع عن نفسها مقابل التهديدات وستعمل بهذا الحق. ويبدوا ان رسالة التهديد هذه قد حققت هدفها اذا حاولت امريكا التخفيف من قلق حليفتيها سيؤول وطوكيو بالقول ان التجربة الكورية الشمالية عادية ولم تحمل جديدا/ والواقع ان محاولة واشنطن تهدئة الاجواء وتفادي ابداء ردود فعل حادة امر يرتبط من مخاوفها من ان اي تصعيد سيعرض الاراضي الامريكية نفسها لصوارخ بيونغ يانغ بوجود صواريخ كورية شمالية بمدى 13 الف كيلومترا .

آفتاب يزد ..

صحفة آفتاب يزد نشرت مقطفات لرأي خبير ايراني في شؤون الشرق الاوسط حول اجواء العلاقات الايرانية السعودية وكتبت الصحيفة في تقريرها ( دوافع الرياض من التحرك للتهدئة مع طهران).. يرى هذا الخبير ان الملك سلمان ملك السعودية عبر عن رغبة بلاده في تهدئة الاجواء مع ايران مشيرا لاجراء جولات مباحثات مشتركة وذلك في خطابه الموجه للجمعية العامة للامم المتحدة , ( إن وراء هذا التغيير في النبرة السعودية والذي قد يكون ظاهريا يرتبط بالدرجة الأولى بهواجس الرياض من تقلب سياسات واشنطن ) فبعد شهر العسل الطويل خلال حقبة ترامب ينتهج بايدن سياسة لا تضع السعودية على سلم اولويات امريكا، ان امريكا سحبت قوات ونظم صاروخية من السعودية والمنطقة وخرجت من افغانستان وادركت الرياض بانه لم يعد بمقدورها الرهان على موقف امريكي واضح لدعمها وانه ينبغي تهدئة الاجواء الاقليمية وخاصة خلافاتها مع ايران وعسى ان يؤدي الامر الى ايجاد ارضية مناسبة لخروجها من رمال اليمن المتحركة بما تبقى لها من ماء الوجه.