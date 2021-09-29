نقابة أطباء العراق تنسحب من حضور مؤتمر بالإمارات.. لماذا؟

العالم-العراق



وجاء في بيان صادر عن نقيب الاطباء جاسم العزاوي الثلاثاء، (28 أيلول 2021)، أن نقابة اطباء العراق المركز العام و فروع النقابة كافة في محافظات العراق اطلعت على مشروع عقد مؤتمر علمي في دولة الإمارات العربية (دبي) حول صحة المرأة قبل نهاية العام الحالي، وتبين كون المحاضر من تل أبيب".



ووفقا لما تقدم أعلنت النقابة "موقفها بعدم المشاركة في هذا المؤتمر"، داعية "الزميلات والزملاء تجنب اي شكل من أشكال المشاركة".



وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي أعلن قبل يومين عن إصدار مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر "السلام والاسترداد" الذي اقيم في اربيل، يوم الجمعة 24 ايلول الجاري.



سبقتها ردود فعل وتصريحات رافضة لهذا المؤتمر من قبل جهات حكومية عراقية رفيعة وقادة احزاب، منددة بالمؤتمر.