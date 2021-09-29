الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نقابة أطباء العراق تنسحب من حضور مؤتمر بالإمارات.. لماذا؟

نقابة أطباء العراق تنسحب من حضور مؤتمر بالإمارات.. لماذا؟
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت نقابة الاطباء العراقية انسحابها من المشاركة في مؤتمر علمي حول "صحة المرأة" من المقرر ان يقام في الإمارات، بعدما تبين لنقيب الاطباء ان المحاضر في المؤتمر من تل أبيب.

العالم-العراق

وجاء في بيان صادر عن نقيب الاطباء جاسم العزاوي الثلاثاء، (28 أيلول 2021)، أن نقابة اطباء العراق المركز العام و فروع النقابة كافة في محافظات العراق اطلعت على مشروع عقد مؤتمر علمي في دولة الإمارات العربية (دبي) حول صحة المرأة قبل نهاية العام الحالي، وتبين كون المحاضر من تل أبيب".

ووفقا لما تقدم أعلنت النقابة "موقفها بعدم المشاركة في هذا المؤتمر"، داعية "الزميلات والزملاء تجنب اي شكل من أشكال المشاركة".

وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي أعلن قبل يومين عن إصدار مذكرات قبض بحق مشاركين في مؤتمر "السلام والاسترداد" الذي اقيم في اربيل، يوم الجمعة 24 ايلول الجاري.

سبقتها ردود فعل وتصريحات رافضة لهذا المؤتمر من قبل جهات حكومية عراقية رفيعة وقادة احزاب، منددة بالمؤتمر.

روابط ذات صلة

باستقباله وفدا من علماء الدين الفلسطينيين.. المالكي يرد على دعوات التطبيع

إمعانًا في التطبيع.. كيان الاحتلال يشارك في "إكسبو دبي"

أربيل تكشف تفاصيل جديدة عن مؤتمر التطبيع

الكعبي: التطبيع مع الصهاينة أكبر خيانة لنهج النبي وآل بيته (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف عن الأهداف التي حاولت طائرات القسام تدميرها

ثروات الصحراء وفجوة جديدة بين الدولة المغاربية وأوروبا

قادة البنتاغون يفندون كلام بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الادميرال ايراني: قواتنا البحرية متواجدة في البحار دوما لتوفیر الامن فیها

نقابة أطباء العراق تنسحب من حضور مؤتمر بالإمارات.. لماذا؟

بتعيين من قائد الثورة الاسلامية.. بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية + فيديو