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أولاف شولتز خليفة ميركل .. ما موقفه من اللاجئين؟ وما مبادؤه؟

أولاف شولتز خليفة ميركل .. ما موقفه من اللاجئين؟ وما مبادؤه؟
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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