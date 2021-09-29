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أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي

أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بشأن الطلب مجددا في حين تواصل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الارتفاع على مستوى العالم وتشهد بعض المناطق نقصا في البنزين.

العالم-اقتصاد

وهبط سعر خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 77.75دولار للبرميل بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريبا يوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند 80.75 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الخام الأمريكي 1.38 دولار أي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.2 بالمئة يوم الثلاثاء.

وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الانتاج.

وارتفعت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وفقا لمصادر بالسوق استندت إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، المتوقع صدورها في وقت لاحق، انخفاضا في المخزونات الأمريكية.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى أواندا “في ظل المؤشرات القوية نسبيا … على عقود الخامين وتزايد الشراء أمس زادت احتمالات التراجع المدفوع بالمضاربات”.

ويتوقع متعاملون أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إبقاء الإمدادات شحيحة عندما تجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت أوبك يوم الثلاثاء إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الانتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

وأثر ضعف سوق الإسكان في الصين وتزايد انقطاع الكهرباء (SE:5110) على المعنويات ويقول المحللون إن أي انهيار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون له أثر غير مباشر على الطلب.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للوقود الأحفوري بعد الولايات المتحدة.

المصدر: Investing.com

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