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رد فعل روسيا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا أسرع من الصوت

رد فعل روسيا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا أسرع من الصوت
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا أنها تتابع كافة المعلومات المتعلقة بالإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدة أنها لن تدعم محاولات استغلال الإطلاقات الأخيرة لتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

العالم-اوروبا

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين اليوم الأربعاء إن بلاده "تتابع كافة المعلومات الواردة من مصادر مختلفة" بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية في كوريا الشمالية، كما أنها "تقارن هذه المعلومات بقرارات مجلس الأمن الدول"، التي فرضت نظام عقوبات صارما على بيونغ يانغ وحددت المعايير المسموح بها لتطوير القدرات العسكرية لهذا البلد.

وشدد ريابكوف على أن موسكو لن تدعم المحاولات المحتملة لاستخدام الإطلاقات الصاروخية الجديدة بكوريا الشمالية ذريعة لتصعيد توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن إطلاق صاروخ جديد لكوريا الشمالية يجب ألا يعرقل العملية السياسية التي تهدف إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول: "نعتقد أن هناك طريقا بديلا (عن التصعيد)، فكلما أسرعنا في استئناف العملية السياسية والحوار، كلما كان ذلك أفضل لأمن شمال شرق آسيا والأمن العالمي عامة".

وأعلنت بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم إن الصاروخ الذي أطلقته أمس الثلاثاء كان صاروخا فرط صوتي يحمل اسم "هواسونغ-"8، وتم تطويره حديثا.

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