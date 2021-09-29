في اطار تطبيع متسارع.. الاردن تفتح حدودها مع سوريا

العالم - الاردن

واكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه ان قرار اعادة فتح الحدود الاردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

وفور اعادة فتح البوابة الرئيسية، شهد المعبر حركة نشطة حيث مرت منه عشرات المركبات في كلا الجانبين. واكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الاردن ضيف الله أبو عاقولة أن العمل جار بنظام المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية، حتى إشعار آخر.

وخلال الايام الماضية، شهدت العلاقات الأردنية السورية قفزة سريعة وملحوظة، حيث تصاعدت وتيرة التعاون الرسمي بين البلدين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية الامنية والسياسية كان اخرها زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان ضم وزراء الموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، والاقتصاد، تم خلالها الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن بحث الإجراءات التنفيذية لإعادة عمل المنطقة الحرة بين البلدين، بالاضافة الى الاعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها المباشرة الى دمشق اعتبارا من الشهر المقبل.