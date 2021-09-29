الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

في اطار تطبيع متسارع.. الاردن تفتح حدودها مع سوريا

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

في إطار تطبيع متسارع للعلاقات بين الاردن وسوريا، أعادت المملكة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد اغلاق مؤقت بسبب التطورات الامنية على الجانب السوري.

العالم - الاردن

واكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه ان قرار اعادة فتح الحدود الاردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

وفور اعادة فتح البوابة الرئيسية، شهد المعبر حركة نشطة حيث مرت منه عشرات المركبات في كلا الجانبين. واكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الاردن ضيف الله أبو عاقولة أن العمل جار بنظام المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية، حتى إشعار آخر.

وخلال الايام الماضية، شهدت العلاقات الأردنية السورية قفزة سريعة وملحوظة، حيث تصاعدت وتيرة التعاون الرسمي بين البلدين، إذ تخللها العديد من اللقاءات الرسمية الامنية والسياسية كان اخرها زيارة وفد سوري رفيع المستوى لعمان ضم وزراء الموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، والاقتصاد، تم خلالها الاتفاق على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن بحث الإجراءات التنفيذية لإعادة عمل المنطقة الحرة بين البلدين، بالاضافة الى الاعلان عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها المباشرة الى دمشق اعتبارا من الشهر المقبل.

روابط ذات صلة

إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا

سوريا تفتح صفحة جديدة، لماذا الاردن اول العائدين ولن يكون الاخير؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح معبر جابر مع سوريا

الجيش السوري يقترب من السيطرة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل

آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران

الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و272 وفاة جديدة بكورونا

قمة سوتشي.. بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما بجلسة مغلقة

شاهد.. وقفة احتجاجية فلسطينية أمام مقر شريك الاحتلال