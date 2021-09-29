العميد باكبور: سندمر قواعد الارهابيين في شمال العراق ان لم يتم طردهم

العالم- ايران

وقال العميد باكبور في تصريحه اليوم الاربعاء خلال ملتقى عقد في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران، لقوات البيشمركة الكردية الاسلامية المدافعة عن الثورة الاسلامية: اننا نرى الان بعض التحركات في اقليم كردستان العراق حيث انشات الزمر الارهابية والمعادية للثورة مقرات لها هناك وكنا قد اعلنا سابقا باننا نرفض هذه الظروف وسنتصدى لها بشدة.

ونصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية المسؤولين في العراق واقليم كردستان العراق بطرد اعضاء وعناصر الزمر الارهابية والمعادية للثورة من شمال العراق وقال: انه في حال عدم تحقق هذا الطلب سنبادر وفقا لمسؤوليتنا لتدمير مقراتهم وقواعدهم.

واضاف: نحن الان في ظروف بلغت فيها جهوزيتنا العسكرية الى اعلى مستوى لمواجهة اي خطوة مهددة.

واشار العميد باكبور في جانب اخر من حديثه الى الدور الحاسم الذي لعبته قوات البيشمركة الكردية الاسلامية المدافعة عن الثورة الاسلامية في تحرير مختلف المناطق من يد المعادين للثورة في العقود الماضية وقال: ان الكثير من افراد هذه القوات استشهدوا بعد ان قاتلوا حتى آخر رصاصة ضد العدو.

وقال العميد باكبور: بعد الاحداث التي وقعت في العام 2006 والتي استشهد خلالها عدد من الاخوة المحليين والحرس الثوري، بدانا عملياتنا في العام 2011 في منطقة سردشت وبيرانشهر وغيرهما من المناطق حيث قمنا بتطهيرها كلها من يد عناصر الزمر المعادية للثورة الذين فروا الى الطرف الاخر من الحدود.