الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد باكبور: سندمر قواعد الارهابيين في شمال العراق ان لم يتم طردهم

العميد باكبور: سندمر قواعد الارهابيين في شمال العراق ان لم يتم طردهم
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

نصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور المسؤولين العراقيين واقليم كردستان العراق بطرد عناصر واعضاء الزمر الارهابية والمعادية للثورة من شمال العراق، مؤكدا بانه في حال عدم تحقق هذا الطلب سيتم تدمير مقراتهم وقواعدهم.

العالم- ايران

وقال العميد باكبور في تصريحه اليوم الاربعاء خلال ملتقى عقد في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران، لقوات البيشمركة الكردية الاسلامية المدافعة عن الثورة الاسلامية: اننا نرى الان بعض التحركات في اقليم كردستان العراق حيث انشات الزمر الارهابية والمعادية للثورة مقرات لها هناك وكنا قد اعلنا سابقا باننا نرفض هذه الظروف وسنتصدى لها بشدة.

ونصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية المسؤولين في العراق واقليم كردستان العراق بطرد اعضاء وعناصر الزمر الارهابية والمعادية للثورة من شمال العراق وقال: انه في حال عدم تحقق هذا الطلب سنبادر وفقا لمسؤوليتنا لتدمير مقراتهم وقواعدهم.

واضاف: نحن الان في ظروف بلغت فيها جهوزيتنا العسكرية الى اعلى مستوى لمواجهة اي خطوة مهددة.

واشار العميد باكبور في جانب اخر من حديثه الى الدور الحاسم الذي لعبته قوات البيشمركة الكردية الاسلامية المدافعة عن الثورة الاسلامية في تحرير مختلف المناطق من يد المعادين للثورة في العقود الماضية وقال: ان الكثير من افراد هذه القوات استشهدوا بعد ان قاتلوا حتى آخر رصاصة ضد العدو.

وقال العميد باكبور: بعد الاحداث التي وقعت في العام 2006 والتي استشهد خلالها عدد من الاخوة المحليين والحرس الثوري، بدانا عملياتنا في العام 2011 في منطقة سردشت وبيرانشهر وغيرهما من المناطق حيث قمنا بتطهيرها كلها من يد عناصر الزمر المعادية للثورة الذين فروا الى الطرف الاخر من الحدود.

روابط ذات صلة

قائد عسكري ايراني: الجيش قام بالتمهيدات في منفذي شلمجه وجذابه لعودة الزوار

مستشفيات حرس الثورة الاسلامية تعمل على معالجة كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بطلب من البوليساريو.. محكمة أوروبية تلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

محكمة أمن الدولة الاردنية تصدر أحكامها بحق المتهمين بقضية التبغ

بالصور.. 115 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا

صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'

نظرية غريبة حول حالات الاختفاء الغامضة في مثلث برمودا!

الصدر: ما زلنا بانتظار اعتقال المشاركين في مؤتمر التطبيع