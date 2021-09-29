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بالصور.. 115 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا

بالصور.. 115 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول شمال سوريا
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول إداري في مخيم الهول شمال شرق سوريا إن 115 عائلة عراقية من قاطني المخيم غادرت إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بالعراق.

العالم - سوريا

وأضاف المصدر الذي لم تكشف اسمه قناة روسيا اليوم "إن 115 عائلة عراقية من قاطني مخيم الهول غادرت الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى بحافلات كجزء من آلية العمل القائمة بين بغداد والإدارة الذاتية لاستعادة الرعايا العراقيين والذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألف شخص من بين نسوة وأطفال، وهذه هي الدفعة الثانية".

وتابع المصدر أن عدد الأشخاص في العائلات التي غادرت مخيم الهول إلى نينوى بلغ 487 شخصا.

ويؤوي مخيم الهول قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.

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