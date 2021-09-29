لويد أوستن: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني!

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وأشار أوستن إلى أن "الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني باغت البنتاغون"، لافتا إلى "أننا لم نكن نعلم بحجم الفساد الذي كان مستشريا في حكومة أشرف غني في أفغانستان".

وأضاف: "يمكننا أن نناقش القرارات والسياسات ونقاط التحول.. لكن الشيء الوحيد غير الخاضع للنقاش هو شجاعة أعضاء خدمتنا ورحمتهم"، مؤكدا "أننا أجلينا أكثر من 120 ألفا من أفغانستان في 17 يوما ومازلنا نعمل على إجلاء كل الأميركيين الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان".

وتسبب الانسحاب الفوضوي للقوات الامريكية الى توتر الاوضاع في افغانستان وانهيار الدولة الافغانية وتسلم طالبان الحكم خلال أيام من الانهيار.