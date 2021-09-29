تعيين رئيسة وزراء لتونس.. تحذير ايراني موجه لكردستان العراق

العالم - بانوراما

والرئيسة الجديدة للوزراء هي أستاذة تعليم عال في مجال علوم الجيولوجيا. وبودن لم تظهر في المشهد السياسي سابقا ولا يُعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافًا وراء توجهات سياسية معينة. وتعيين نجلاء بودن لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المناصرين للمرأة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تأكيد قائد القوة البرية في حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد باكبور أنه تمت دعوة المسؤولين بمنطقة كردستان العراق لطرد الجماعات الارهابية المعادية للثورة الاسلامية التي تنشط في شمالي العراق.

وقال انه في حال عدم تنفيذ هذا المطلب فان القوات الايرانية ستدمر مراكز الارهابيين ومقراتهم بنفسها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.