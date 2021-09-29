لبنان.. مجلس الوزراء يشكل وفدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

العالم_لبنان

وأطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، انه بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.

وهنأ ​عون في مستهل الجلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين و​المجتمع الدولي​، لافتا إلى ان الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ ​البيان الوزاري​ وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية وقال: على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز ​البطاقة التمويلية.

العالم_لبنان