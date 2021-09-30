الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المجلس السياسي لأنصار الله "محمد البخيتي"، أن الاحتجاجات الشعبية في الجنوب اليمني المحتل، تعد ثورة حقيقية.

العالم - اليمن

وحمل البخيتي في لقائه مع قناة الميادين مساء الاربعاء، "حزب الإصلاح" المسؤولية الأكبر في تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة مع منعه صرف الرواتب في مناطق سيطرة ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مؤكدا أن أنصار الله تؤيد الاحتجاجات ضد من يستنزف خيرات اليمن، وضد الاحتلال مشيرا في ذات الوقت إلى أن “السعودية والإمارات تحاولان استغلال التظاهرات في الجنوب لصالحهما على الرغم من وجود “صراع في المصالح” بينهما في اليمن.

وأكد البخيتي أن ثروات البلد ما زالت تنهب من قبل السعودية وحزب الإصلاح.

وبخصوص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، أوضح أنه لا تأثير للفار هادي ولا لحزب الإصلاح في المفاوضات، لأن واشنطن هي صاحبة القرار فيها”.

ولفت إلى أنه رغم الحصار، فإن المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي الاعلى في وضع مستقر أمنيا واقتصاديا.

وحول التحركات الأمريكية قال “إذا أرادت أمريكا وقف الحرب في اليمن فإنها لا تحتاج إلى أكثر من اتصال بالسعودية”، وأضاف أن “استمرار الحرب في المنطقة هي مصلحةٌ إسرائيليةٌ، وهي تحرك سوق السلاح”.

روابط ذات صلة

صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'

صنعاء تحتج على منح عدن صلاحية التصرف بأرصدة اليمن المجمدة

تدهور الوضع المعيشي في جنوب اليمن ودعوات للانتفاض

احتجاجات وعصيان مدني بسبب انقطاع الكهرباء في حضرموت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الأقصى + صورة

قمة بوتين- اردوغان وملف إدلب

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية

جبلي: الاذاعة والتلفزيون ستكون مؤسسة تعكس صوت من لاصوت لهم

العميد صباحي فرد : الدفاع الجوي الايراني قادر على رصد وضرب كافة الاجسام الطائرة

الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني