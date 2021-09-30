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الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني

الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكدت الصين رفضها طلب المسؤولين الامريكيين والاوروبيين، حول تقليص استيرادها للنفط الايراني.

العالم - ايران

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية السيدة "هوا تشون بينغ" : ان موقف بكين قبال تعاونها الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران، واضح ومستديم.

واضافت السيدة "بينغ" في تصريح للصحفيين، يوم الاربعاء : ان البلدين الصين وايران لطالما تعاونا مع بعضهما الاخر، وفق اسس المساواة والربح -ربح والمصالح المتبادلة والضوابط التجارية، وفي اطار القانون الدولي.

وتابعت بالقول : ان الصين ترفض بشدة اي نوع من الحظر احادي الجانب، وتطالب امريكا ان تكفّ على وجه العجالة عن تدخلاتها التوسعية ورفع الحظر عن الشركات والاشخاص.

وكانت وكالة رويترز للانباء، قد نقلت عن مسؤولين امريكيين واوروبيين، انهم طالبوا الصين بتقليص حجم شرائها من الخام الايراني.

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الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني