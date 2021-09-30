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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الأقصى + صورة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الأقصى + صورة
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهدت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطينية قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى، وأصابتها حيث شوهدت تسقط على الأرض والجنود الصهاينة حولها، قبل أن يعلن عن استشهادها.

وقال مصدر محلي إن الفتاة هي إسراء خزيمية (30 عاماً) وتنحدر من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ووفق الناطقة بلسان شرطة الاحتلال في القدس؛ "وصلت مشتبه بها مؤخرًا إلى بوابة تشين (باب السلسلة) في المدينة القديمة حيث حاولت طعن ضباط الشرطة (دون وقوع إصابات) باستخدام أداة حادة".

وأشارت إلى "تحييد المشتبه بها على الفور من الشرطة على الفور"، وهو مصطلح صهيوني يشير إلى السيطرة على الشخص بعد إصابته أو قتله.

ولاحقًا أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى وباب العامود ومنعت المقدسيين من الدخول والخروج عبره.

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