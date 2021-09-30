القبض على زعيم خلية ارهابية من اصول مصرية في السودان

العالم - السودان

وفادت مصادر محلية عن مصدر أمني لم تسمه، أنه "تم القبض على زعيم الخلية الإرهابية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد ويحمل جواز سفر باسم محمود أحمد، ولقبه أبو محمد وهو مصري الجنسية".

وأضاف المصدر، أن "جميع المشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لاتزال السلطات تلاحقه".

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق حول الموضوع.

وفي وقت سابق الأربعاء أفاد مصدر أمني سوداني، بأن خلية تنظيم "داعش" التي اشتبكت مع قوات الأمن جنوبي الخرطوم، الثلاثاء، ذبحت مواطنا أثناء فرارها.

كما أعلن جهاز المخابرات السوداني، الثلاثاء، مقتل 5 من عناصره والقبض على 11 "إرهابيا" من جنسيات مختلفة ومطاردة 4 أجانب، ضمن خلية للتنظيم الإرهابي، إثر عملية أمنية بالعاصمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مجلس السيادة، في بيان، تشييع 5 من منسوبي جهاز المخابرات العامة إلى مثواهم الأخير بعد مقتلهم خلال عملية مطاردة عناصر "داعش".

وتأتي عملية المطارة، بعد أيام من إعلان الجيش السوداني، في21 سبتمبر/ أيلول الجاري، إحباط محاولة انقلاب تقف ورائها عناصر عسكرية.