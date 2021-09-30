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انقرة تعلن عن سبب شرائها اسلحة من موسكو

انقرة تعلن عن سبب شرائها اسلحة من موسكو
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن امتناع الولايات المتحدة تزويد بلاده بمنظومات "باتريوت" اضطر تركيا للتوجه إلى روسيا وشراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

العالم - تركيا

وأوضح الرئيس التركي، أنه "لو باع الأمريكيون نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لتركيا، لما اضطرت إلى شراء إس-400".

كما تحدث الرئيس عن تداعيات شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان: "أعتقد أن الأمر يستحق ... لدينا الحق في تعزيز قدراتنا الدفاعية وفقا لما نراه صالحا".

ولا تزال صفقة صواريخ "إس-400" بين أنقرة وموسكو، أحد العوامل الرئيسية التي تثير التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقلها في أكثر من مناسبة، واعتبرت أن هذه الصفقة تحد من التعاون العسكري التقني بين شركاء الناتو.

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