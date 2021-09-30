مفاوضات ثنائية بين الجيش الاميركي والصيني

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة الدفاع الأمريكية، الذي جاء فيه أن "واشنطن وبكين أجريا مفاوضات ثنائية اتسمت بالصراحة والعمق خلال الأسبوع الجاري وتعلقت بعدد من القضايا الدفاعية"، في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين توتراً بشأن عدة ملفات منها منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجانبين "جددا تأكيدهما على التوافق على إبقاء قنوات الاتصال​ مفتوحة"، إذ أبدت ​واشنطن​ التزامها بـ"دعم المبادئ المشتركة مع الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ولفت البيان إلى أن المحادثات أجريت يومي 28 و29 من الشهر الجاري، مؤكداً أن الاجتماع يُعد "مكوناً مهماً من الجهود المستمرة لإدارة الرئيس ​جو بايدن​ لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين ​الولايات المتحدة​ والصين من خلال الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".