المفوضية العراقية: المشاركة الواسعة تعطي شرعية للانتخابات

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان في مؤتمر صحفي: "نتطلع لمشاركة جماهيرية عالية في الانتخابات"، مشدداً على أن "مشاركة الناخبين الواسعة هي من تعطي الشرعية للانتخابات".

وأوضح، أن "المفوضية تستمع لجميع الناخبين والمرشحين وترصد المخالفات بشكل يومي، وأن من يشتري البطاقات لا يمكن له التزوير والتصويت بها"، داعياً "الناخبين لاستلام بطاقاتهم في مراكز التسجيل".

وأضاف، "تم استبعاد مرشحين استخدموا آلية بلدية تابعة للدولة، فضلاً عن استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات نصفهم لم يكملوا مستمسكاتهم الرسمية"، مبيناً أن "المفوضية تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة اتجاه المخالفين للدعاية الانتخابية فيما دعت وسائل الإعلام إلى مساعدتها في رصد الخروق".

واكد رئيس المفوضين، أن "نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة حسب قانون الانتخابات، والمفوضية استندت لقانون الانتخاب في احتساب نسبة المشاركة بالاقتراع"، لافتاً إلى "عدد المسجلين في سجل الناخبين قارب الـ 21 مليون ناخب، ونحو 671 ناخبا يحق لهم التصويت داخل السجون".

واختتم، أن "أجهزة الانتخابات مبرمبجة على انها تفتح في الساعة السابعة صباحاً وتغلق إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً".