مستشار الكاظمي يتوقع اتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

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وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توقعاتنا تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مبيناً أن "المفوضية تحرص على اتخاذ الإجراءات كافة لضمان تمكين جميع الناخبين من المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية".

وأثنى الهنداوي "على بيان المرجعية الدينية العليا بدعوة وتشجيع الناخبين المؤهلين للتصويت على المشاركة الواعية والمسؤولة في انتخابات العاشر من الشهر القادم"، معتبراً أن "هذه الدعوة تؤكد الأهمية الاستثنائية لهذه الانتخابات في حماية النظام الديمقراطي وحق العراقيين بتمثيل برلماني يعبر فعلا عن طموحاتهم بحياة كريمة ويحمي مصالح البلاد الوطنية العليا".

وأشاد الهنداوي "بدعوة المرجعية للناخبين العراقيين إلى احترام قيمة أصواتهم ودورها المهم"، مثمناً تأكيدها "بأنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وأن على الناخبين أن لا ينتخبوا الا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره".

وتابع أن "المرجعية شددت على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية".

وتوقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، في 26 أيلول الحالي، أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة جيدة.