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تعرض سكك الحديد في السودان الى تخريب متعمد

تعرض سكك الحديد في السودان الى تخريب متعمد
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة السكك الحديدية بالسودان تعرض الخط الرابط بين مدينة عطبرة شمالي البلاد والعاصمة الخرطوم لتخريب متعمد تسبب في سقوط قاطرة و3 مقطورات.

العالم - السودان

ويأتي العمل التخريبي قبل ساعات من انطلاق قطار ركاب يحمل مجموعات ثورية من قادمة من مدينة عطبرة للعاصمة السودانية.

وذكر بيان لهيئة السكك الحديدية اليوم الخميس، أن خطوط السكك الحديدية تعرضت لتخريب متعمد بقسم (شندي – التراجمة) جهة شندي.

وأشار إلى ان عملية التخريب تسببت في سقوط قاطرة 200 و3 مقطورات بضائع خارج الخط الحديدي صباح الخميس.

وأوضح البيان أن التخريب شمل فك دعامات الخط الحديدي، ما أدى لاتساع الخط وسقوط القاطرة والمقطورات.

وبناءً على ذلك أعلنت هيئة السكك الحديدية إلغاء مسير جميع قطارات البضائع، وقطار الركاب الذي كان من المُقرّر أن ينقل المجموعات الثورية من محطة عطبرة إلى محطة الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية.

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