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ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب بسجن الإكوادور

ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب بسجن الإكوادور
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الإكوادور، غييرمو لاسو، عن مقتل 116 سجينا وجرح نحو 80 آخرين، نتيجة الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الثلاثاء في سجن ليتورال، الواقع على مشارف مدينة جواياكيل الساحلية.

العالم-الامريكيتان

وفي خطاب متلفز، أشار لاسو إلى أن السجن لم يتم تأمينه بالكامل بعد، وحث أقارب السجناء وعائلاتهم على الابتعاد عن المنطقة، معلنا عن تخصيص 24 مليون دولار لنظام السجون خلال حالة الطوارئ.

وأضاف: "أتمنى لو كنت قادرا على أن أقول إننا قمنا بتأمين سجن ليتورال تماما، لكن بصراحة لا يمكنني ذلك"، مشيرا إلى أنه قد يتم العثور على مزيد من الجثث في الساعات القليلة المقبلة.

هذا وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في سجون الإكوادور. ويسمح الإجراء بنشر القوات العسكرية في السجون، ويحد من حقوق النزلاء في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات من أجل السماح بالتفتيش وإجراءات المراقبة الأخرى.

وقد اندلعت أعمال العنف صباح يوم الثلاثاء الماضي حيث تبادلت العصابات إطلاق النار والمتفجرات، للسيطرة على إحدى الوحدات في السجن الرئيسي في غواياكيل، حسبما ذكر الجنرال فاوستو بونينو، قائد الشرطة الإقليمية، كاشفا أن خمسة على الأقل من السجناء القتلى قطعت رؤوسهم.

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